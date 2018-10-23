Болтон пообещал новые консультации с РФ перед выходом США из ДРСМД

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон серьезно настроен на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но в планах у США многочисленные консультации.



«Если прослушать заявление президента (США Дональда Трампа – прим. ред.), сделанное в субботу в Неваде, то я считаю, что оно было очень твердым, очень ясным и очень прямым относительно того, как Соединенные Штаты собираются поступать», — цитирует The Wall Street Journal Болтона.

Отмечается, что администрация Трампа «собирается провести много консультаций с союзниками в Европе и Азии и определенно собирается провести дополнительные консультации с Россией». При этом Болтон не согласился, что США используют угрозу выхода из ДРСМД для торга.

Напомним, Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД из-за того, что Россия якобы не выполняет условия соглашения. В Совете Федерации заявление Трампа назвали шантажом, а в Госдуме — элементом торга перед визитом в Москву советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Тем временем, Великобритания выразила готовность выйти из соглашения вслед за США.