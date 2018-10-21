Великобритания выйдет из ракетного договора вслед за США

Великобритания выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если США решатся на этот шаг.



«Конечно, мы хотели бы, чтобы этот договор продолжал действовать, но для этого требуются усилия двух сторон, а сейчас одна сторона его игнорирует. Именно Россия его нарушает, и именно России нужно навести у себя порядок», — пишет Financial Times со ссылкой на британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

Он подчеркнул, что США — «близкий и долгосрочный союзник» Великобритании, и королевство будет «абсолютно непоколебимо» в поддержке его позиции.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Такое решение, по словам американского лидера, связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.



В Совете Федерации заявление Трампа назвали шантажом, а в Госдуме – элементом торга перед визитом в Москву советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.