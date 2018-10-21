В Совфеде назвали слова Трампа о выходе из ДРСМД шантажом

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, это скорее шантаж, чем свершившийся юридический акт.



«Напомню, что 15-я статья Договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. Пока официальных шагов на этот счет не сделано, что по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели свершившимся юридическим актом», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «это не делает его менее угрожающим и опасным». При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Трампа элементом торга перед визитом в Москву советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, пишет «Интерфакс».

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Такое решение, по словам американского лидера, связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.