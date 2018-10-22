«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Авангарду»

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Уфе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственную шайбу в овертайме (63-я минута) забросил защитник «Авангарда» Евгений Медведев.



Таким образом, после 20 игр у «Салавата Юлаева» становится 26 очков. Команда идет на пятом месте в Восточной конференции. «Авангард» после 21-й игры набрал 32 очка и занимает вторую позицию в Восточной конференции.

В следующем матче «Салават Юлаев» 24 октября в Уфе встретится со СКА из Санкт-Петербурга.

В прошлом матче уфимцы на выезде проиграли казанскому «Ак Барсу». Единственную шайбу тогда забросил Антон Бурдасов.