«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1
Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Матч проходил в Казани и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Ак Барса» отличились Пол Астма (19-я минута), Антон Ландер (24-я) и Андрей Попов (26-я). У гостей единственную шайбу забросил Антон Бурдасов (18-я).
Отметим, что матч начался с минуты молчания в память о погибших в трагедии в Керченском колледже. Болельщики растянули на трибунах плакаты с надписями: «Керчь, мы с тобой».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября в гостях против «Сибири». Напомним, что в предыдущей игре «Ак Барс» уступил «Йокериту» (Хельсинки) со счетом 2:3.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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