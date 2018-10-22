Российский бухгалтер ответила на обвинения во вмешательстве в выборы США: «Я просто русская женщина»

Фото: скриншот видео

Россиянка Елена Хусяйнова, которую Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы, заявила в видеообращении, что является «простой российской женщиной».

Федеральное агентство новостей (ФАН), которое опубликовало ролик, отмечает, что Хусяйнова с 2014 года работает бухгалтером издания.

«Я была изумлена и потрясена, но потом мое сердце наполнилось гордостью. Оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только пожелать. Ну что же. Дорогие граждане всего мира! Давайте все вместе поможем американскому народу выбрать таких политиков, которые вели бы себя на Земле по-человечески, вели бы нашу планету к миру и добру», — заявила она.

Ранее Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года.

В МИД РФ назвали обвинения США в адрес россиянки предлогом для очередных санкций.