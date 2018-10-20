МИД РФ назвал обвинения США в адрес россиянки предлогом для очередных санкций

Обвинения США в адрес россиянки во вмешательстве в американские выборы являются предлогом для очередных санкций в отношении России.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», — говорится в распространенном комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Он считает, что Вашингтон пытается разыграть карту мифической «руки Москвы» в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

«Более двух лет — со времен прошлых президентских выборов — распространяя беспардонную ложь относительно мифической „руки Москвы“, в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов 6 ноября», — подчеркнул замминистра.

Накануне Минюст США обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года.

Предполагается, что женщина работала главным бухгалтером в проекте «Лахта», который, по данным американских властей, финансировался компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также якобы непосредственно их владельцем Евгением Пригожиным.