Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в американские выборы

Минюст США обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года.



Предполагается, что женщина работала главным бухгалтером в проекте «Лахта», который, по данным американских властей, финансировался компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также якобы непосредственно их владельцем Евгением Пригожиным, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Стратегическая цель этого предполагаемого сговора, который продолжается по сей день, заключается в том, чтобы посеять противоречия в политическую систему США и подорвать доверие к нашим демократическим институтам», — заявил прокурор Окружного суда США для Восточного округа Вирджинии Захари Тервиллингера.

В отношении Пригожина, а также связанного с ним «Агентства интернет-исследований», действуют санкции США.

