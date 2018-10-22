«Татнефть» вошла в топ-20 наиболее прибыльных компаний России

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2017 года. «Татнефть» вошла в топ крупнейших организаций, заняв в нем 14-е место.

При этом «Татнефть» оказалась на 12-й строчке среди наиболее прибыльных компаний. По данным «Эксперта», в 2017 году прибыль компании до уплаты налогов составила 163,54 млрд рублей. При этом чистая прибыль достигла показателя в 123,89 млрд рублей.

Первую тройку по прибыльности составили «Газпром», Сбербанк и ЛУКОЙЛ. При этом, в общем рейтинге Сбербанк занимает только 4-е место, а Лукойл — второе.