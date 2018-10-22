«Силовые машины» Мордашова из-за санкций попросили правительство о помощи

Санкции США поставили под угрозу срыва контракты «Силовых машин» Алексея Мордашова с Вьетнамом. Их проект строительства электростанции во Вьетнаме покинули 15 ключевых подрядчиков, а взаиморасчеты оказались заморожены.

Компания попросила вице-премьера Максима Акимова договориться с вьетнамцами об изменении условий проекта в рамках возглавляемой им российско-вьетнамской межправкомиссии, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что из-за ухода крупных контрагентов может увеличиться стоимость контракта и сроки выполнения работ. Сейчас строительство ТЭС «Лонг Фу-1» оценивается в 930,6 млн долларов. При этом первый блок должен быть введен в эксплуатацию в конце октября, второй — к концу февраля 2019 года, но из-за задержи по первому в 18 месяцев и по второму — в 15 месяцев компании грозит штраф до 10% от стоимости контракта.

Основную проблему для «Силовых машинах» сейчас представляют трудности со взаиморасчетами, вызванные отсутствием у вьетнамских банков схем работы с санкционными компаниями. Компания предлагает подписать допсоглашение об использовании в расчетах рубля вместо доллара.

Ранее сообщалось, что Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию. Держателем 100% акций стало российское ООО «Севергрупп».

Напомним, Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд стал самым богатым россиянином по итогам первого полугодия 2018 года.