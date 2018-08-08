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Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию

21:03, 08.08.2018
Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию
Фото: goverment.ru

Держателем 100% акций ПАО «Силовые машины» стало российское ООО «Севергрупп», управляющее инвестициями в интересах Алексея Мордашова.

«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», – передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Сделку провели в два этапа – от кипрской Highstat Ltd., собравшей 100% голосующих акций, компании Unifirm Ltd., а от нее – ООО «Севергрупп».

Ранее сообщалось, что Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд стал самым богатым россиянином по итогам первого полугодия 2018 года.

ПромышленностьМашиностроение
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