С начала года российские миллиардеры стали богаче на $13,9 млрд

За январь—июль 2018 года состояние 24 российских миллиардеров увеличилось на $13,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Как следует из рейтинга, самым богатым россиянином является владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд (44-е место в мировом рейтинге). С начала года его состояние увеличилось на $675 млн. Далее идет председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (45) с $20,3 млрд, за полгода он заработал $2,24 млрд.

Тройку богатейших россиян замыкает предправления «Новатэка» Леонид Михельсон с $19 млрд (46).

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории. Его состояние 16 июля выросло до $150 млрд.