«Салават Юлаев» сыграет напряженный поединок с «Авангардом»

В понедельник, 22 октября, уфимский «Салават Юлаев» проведет стартовый матч в рамках третьей домашней серии текущего регулярного чемпионата КХЛ. Соперником уфимской команды станет омский «Авангард». Начало игры в 19.00 по уфимскому времени (17.00 мск).

В текущем сезоне соперники уже встречались — на льду «Уфа-Арены» хозяева смогли удержать победу со счетом 3:2, ведя после первого периода с крупным преимуществом 3:0.

Уфимцы предыдущий поединок провели в Казани, где уступили «Ак Барсу» в «зеленом дерби» со счетом 1:3. Омичи в последнем матче в гостях уступили «Трактору» в овертайме — 1:2.



