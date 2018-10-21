Нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию — Бабич

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что любое военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию.

Как пишет RT, так он прокомментировал планы размещения американской военной базы в Польше.

«Очень важный момент, и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет, нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что Белоруссия в этом плане «абсолютно защищена» и «может быть абсолютно спокойна».



Напомним, о назначении Бабича в Белоруссию стало известно 24 августа. До этого он занимал пост постпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Почему давно анонсированное назначение, которое поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, затянулось, какие задачи стоят перед Бабичем в Белоруссии и кто может заменить его в Приволжском округе — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».