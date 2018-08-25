Лукашенко приветствовал назначение Бабича послом России в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал назначение Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.



«Это, может, не совсем тяжеловес — Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы. И, конечно же, центр СНГ — Минск. Поэтому, естественно, что надо этого человека догрузить, исходя из его опыта», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что ранее обсуждал с Владимиром Путиным кандидатуру нового посла в телефонном разговоре и после заверений президента России одобрил кандидатуру.

«Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?», — спросил Лукашенко.

Напомним, о назначении Бабича в Белоруссию стало известно 24 августа. Почему давно анонсированное назначение затянулось, какие задачи стоят перед Бабичем в Белоруссии и кто может заменить его в Приволжском округе — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».