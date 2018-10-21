Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, впервые дали интервью телеканалу НТВ.

По словам Поклонской, они с супругом пошли на это для того, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

«Мы провели мероприятие (свадьбу) очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то», — рассказала Поклонская.

Как рассказал Соловьев, свадьба вызвала настоящий ажиотаж у журналистов.

«У меня более 200 звонков на телефон было. <…> Я телефон взял и запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда», — поделился чиновник.

В августе зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Свадьба прошла в Крыму. Позже в Сети появилось видео с торжества.