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Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека

14:20, 13.08.2018 2
Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека
Фото: commons.wikimedia.org / Ratte

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Свадьба состоялась в минувшие выходные, 11 и 12 августа, в Крыму, передает Daily Storm.

Сама Поклонская заявила, что «пока не готова комментировать личную жизнь».

Ранее Наталья Поклонская стала единственным членом «Единой России», который проголосовал против пенсионной реформы.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:55
    счастья !!!!
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  • Анонимно 15:07
    Единственная из партии чиновников и богатеев, под названием "Ед.Россия" проголосовала против пенсионной реформы и знаково вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.
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