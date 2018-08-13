Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
Свадьба состоялась в минувшие выходные, 11 и 12 августа, в Крыму, передает Daily Storm.
Сама Поклонская заявила, что «пока не готова комментировать личную жизнь».
Ранее Наталья Поклонская стала единственным членом «Единой России», который проголосовал против пенсионной реформы.ОбществоВласть
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