В Сети появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской в Крыму

В Сети появилось видео со свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Видеокадры торжества разместило интернет-издание Daily Storm.

Свадьба состоялась в сербском ресторане «Балкан Гриль» в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На празднике, по данным издания, присутствовали 32 человека, а банкет обошелся в 90 тысяч рублей.

На одном из видео невеста танцует под песню «Хуторянка» Софии Ротару.

Шеф-повар и собственник ресторана «Балкан Гриль» Ненад Маркович подтвердил, что Поклонская и Соловьев отмечали свадьбу в его ресторане. По словам Марковича, торжество прошло отлично, все остались довольны. Гостям подавали плату «Старый гурман» и ягненка жареного на вертеле.



Ранее сообщалось, что свадьба Поклонской и Соловьева состоялась в минувшие выходные, 11 и 12 августа, в Крыму.