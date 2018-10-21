Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по делу убитого саудовского журналиста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит 23 октября с заявлением касательно смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает APF со ссылкой на слова турецкого лидера, страна собирается опубликовать «голую правду» об убийстве.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашукджи случайно записались на его Apple Watch.

Позже стало известно, что Хашукджи погиб в результате драки в консульстве в Стамбуле.