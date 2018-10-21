Корпус колледжа в Керчи может стать мемориалом

Власти Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа не будет восстановлен и станет мемориалом.



«Сначала нужно говорить с педагогами и студентами — готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена <...> В Беслане это место осталось нетронутым и стало мемориалом, нам надо сначала переговорить с коллективом, детьми, а потом уже делать какие-то выводы», — цитирует ТАСС вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

По его словам, после окончания работы следователей на место будут направлены сотрудники регионального Минстроя для исследования здания, чтобы определить сумму, которая необходима для восстановления.

«Но изначально нужно говорить с людьми — готовы ли они продолжать там обучение", — пояснил он.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео осмотра места происшествия в Керченском политехническом колледже, где студент устроил взрыв и стрельбу.

Напомним, 17 октября произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате инцидента погиб 21 человек.