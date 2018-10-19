Следком опубликовал видео с места трагедии в Керчи

Следственный комитет опубликовал видео осмотра места происшествия в Керченском политехническом колледже, где студент устроил взрыв и стрельбу.

На ролике, который размещен на канале ведомства в YouTube, показана работа следователей на месте трагедии.



17 октября произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате инцидента погиб 21 человек.

Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями. По словам соседки Рослякова, он с детства интересовался оружием и был жестоким. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин назвал трагедию результатом глобализации через интернет.