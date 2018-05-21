В Минобороны РФ заявили о нарушении Вашингтоном договора о РСМД

Соединенные Штаты до сих пор производят ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM», — сообщил Рыжков в интервью «Красной звезде».

Он уточнил, производство этих ракет с последующим запуском «запрещены договором о РСМД».

«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты», — отметил Рыжков.

Ранее сообщалось, что США введут новые санкции против России из-за нарушений, которые якобы допущены Москвой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).