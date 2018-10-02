В США допустили возможность уничтожения российских ракет до введения в эксплуатацию
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения ракет наземного базирования, создаваемых Россией, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.
По ее словам, контрмеры включают в себя и уничтожение ракет, которые находятся на стадии разработки, передает «РИА Новости».
При этом Вашингтон предпочитает дипломатический вариант решения проблемы, отметила Хатчинсон.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на заявления постпреда США при НАТО заявила, что «люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты до сих пор производят ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.ОбществоВласть
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