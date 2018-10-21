Кардиологи назвали способ продлить жизнь при болезнях сердца

Люди, которые пережили инфаркты, ишемию или инсульты, для максимального продления жизни необходимо совершать хотя бы минимальные движения каждые 20 минут. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

«Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности. Даже просто периодически вставая и прогуливаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности», — рассказывает Айлар Рамади (Ailar Ramadi) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

По ее словам, если следовать этому, то риск повторного приступа снизится до минимальных значений, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что диспансеризация взрослого населения выявила хронические заболевания у 60% жителей Казани, прошедших осмотр. За восемь месяцев первый этап всеобщей диспансеризации затронул 116 тыс. казанцев.

Среди выявленных заболеваний преобладают заболевания сердечно-сосудистой (49,2%) и эндокринной (16,4%) системы.