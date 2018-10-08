Диспансеризация выявила хронические заболевания у 60% казанцев

Диспансеризация взрослого населения выявила хронические заболевания у 60% жителей Казани, прошедших осмотр. За восемь месяцев первый этап всеобщей диспансеризации затронул 116 тыс. казанцев.



Среди выявленных заболеваний преобладают заболевания сердечно-сосудистой (49,2%) и эндокринной (16,4%) системы, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии Казани.

Отмечается, что 19,4 тыс. человек по результатам первого этапа диспансеризации направили для более глубокого обследования и уточнения диагноза.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации.