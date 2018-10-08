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Диспансеризация выявила хронические заболевания у 60% казанцев

08:38, 08.10.2018 3
Диспансеризация выявила хронические заболевания у 60% казанцев
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Диспансеризация взрослого населения выявила хронические заболевания у 60% жителей Казани, прошедших осмотр. За восемь месяцев первый этап всеобщей диспансеризации затронул 116 тыс. казанцев.

Среди выявленных заболеваний преобладают заболевания сердечно-сосудистой (49,2%) и эндокринной (16,4%) системы, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии Казани.

Отмечается, что 19,4 тыс. человек по результатам первого этапа диспансеризации направили для более глубокого обследования и уточнения диагноза.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:11
    А если бы все пришли на этот хотя бы примитивный осмотр?!. И только показатели первого потока осмотра!.. Положение со здоровьем населения ухудшается, хотя по СМИ рапортуют о всё более улучшающемся здоровье. Это как с розничными ценами и инфляцией: сообщают о снижении цен, а если сходить в магазины- там уже почти ежедневный рост!.. Вот ещё пришел счет за техобслуживание кв. газовых приборов- почти на 300 рублей!
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  • Анонимно 09:16
    Диспансеризация в 21 поликлинике сдай общ.анализ крови и экг и всё !!это смех просто.ну и рентген который не работает ...до людей дела нет .страну видимо роботы будут защищать если что
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  • Анонимно 10:13
    Ребят, давайте по-честному. Это будет чудом, если диспансеризация что-то выявит. Эти 60% в большинстве своем уже поставленные ранее другими врачами диагнозы, не надо приписывать это диспансеризации, потому что это профанация. Сколько платят организации за прохождение медосмотров? 500 рублей, тысячу? И много на эти деньги анализов сдашь, узи сделаешь?
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