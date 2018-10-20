Отчет о причинах аварии ракеты «Союз-ФГ» утвердят 30 октября

Окончательный отчет и перечень рекомендаций по итогам расследования причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» утвердят 30 октября.



«Заслушав доклады специалистов работающих над расследованием причин нештатной ситуации, члены аварийной комиссии после детального анализа одобрили предварительный отчёт о причинах аварии и приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем. Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов», — в сообщении Роскосмоса по итогам заседания аварийной комиссии

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.



После этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке ракет-носителей.