Рогозин поручил снимать на видео сборку ракет-носителей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке ракет-носителей.

«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — рассказал один из собеседников РБК.

Решение было принято после поездки Рогозина в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», куда были доставлены обломки ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшего аварию при запуске на минувшей неделе.

Помимо этого в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.



В пресс-службе «Роскосмоса» эту информацию подтвердили.



Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали. Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.