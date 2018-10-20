В Тель-Авиве пообещали провести «Евровидение» в 2019 году без политики

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что «Евровидение» в 2019 году пройдет вне политики.

«Хотя лично я придерживаюсь того мнения, что конкурс песни, которому больше 60 лет и на который съезжаются участники из более чем 40 стран, должен существовать отдельно от политики. К сожалению, даже в недавней истории Евровидения есть примеры, когда политика создавала ненужные для международного творческого сообщества конфликты. Надеюсь, что Евровидение-2019 не превратится в политическое событие», — сказал он в интервью «РИА Новости»

Также Хульдаи отметил, что подготовка к проведению «Евровидения-2019» проходит на фоне непростых взаимоотношений между светским и религиозным населением в Израиле. Кроме того, по его словам, некоторые страны и музыкальные деятели призывают бойкотировать конкурс.

Напомним, на «Евровидении» в этом году победила 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай. На конкурсе она исполнила песню Toy («Игрушка»).

СМИ сообщали об угрозе срыва «Евровидения» в Израиле, так как звукозаписывающая компания Universal Music обвинила Барзилай в плагиате. Позже стало известно, что«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве.