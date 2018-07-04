СМИ сообщили об угрозе срыва Евровидения в Израиле

Фото: скриншот видео

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай в плагиате.

Песня Тоу, с которой она выступила на конкурсе является, по мнению издания Walla, плагиатом на композицию «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Это ставит под угрозу проведение Евровидения-2019 в Израиле, передает «РИА Новости».

Напомним, на «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Барзилай. На конкурсе она исполнила песню Toy («Игрушка»), которую написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали.