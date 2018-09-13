В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в израильском городе Тель-Авиве.

Первый полуфинал пройдет 14 мая, второй полуфинал — 16 мая. Финал конкурса состоится 18 мая, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Напомним, на «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай. На конкурсе она исполнила песню Toy («Игрушка»). Позже СМИ сообщили об угрозе срыва Евровидения в Израиле, так как звукозаписывающая компания Universal Music обвинила Барзилай в плагиате.