На Горьковском шоссе в Казани образовалась пробка из-за столкновения легковушки с автобусом

Сегодня на Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса.

Авария произошла около 11:30 по московскому времени. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не убедился в безопасности маневра, совершил поворот налево и столкнулся с маршрутным автобусом, сообщили в МВД по РТ.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок, который находился в салоне легкового автомобиля. Он был госпитализирован в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на этом участке Горьковского шоссе образовалась пробка. Скорость движения автомобилей составляет в среднем 20 км/ч.

Ранее водитель автобуса в центре Казани протаранил легковой автомобиль Audi и врезался в ограждение.

