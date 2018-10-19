Управделами главы Башкирии Ринат Шагалин покинет пост — СМИ

Управляющий делами главы республики Ринат Шагалин покидает свою должность в связи с истекшим рабочим контрактом.



«Сегодня у него был последний рабочий день. С ним был заключен срочный контракт, срок которого истек и продлеваться не будет», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Ринат Шагалин был назначен на должность управделами главы республики Рустэма Хамитова в октябре 2017 года. До этого он руководил госкомитетом по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и помощником Хамитова в его администрации.

Напомним, что врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. По слухам, он может перевести нынешнего руководителя своей администрации Евгения Маврина на должность премьер-министра республики. А место Маврина может занять депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.