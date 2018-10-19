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Пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе под Петербургом — один в тяжелом состоянии

18:13, 19.10.2018
Пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе под Петербургом — один в тяжелом состоянии
Фото: vk.com/gatchina47

Пять человек доставлены в Гатчинскую ЦРБ после взрыва на пиротехническом заводе «Авангард». По предварительным данным, он произошел в бытовом корпусе.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи ТАСС.

По данным «Интерфакса», два человека погибли, двое госпитализированы, еще одного человека продолжают искать.

На место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Взрыв произошел сегодня днем. Первыми об этом сообщили очевидцы.

Происшествия
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