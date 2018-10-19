В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв
Очевидцы сообщили о сильном взрыве, прогремевшем в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области.
Оперативные службы получили сигнал о происшествии, выехали на место ЧП. По данным Mash, пострадали пять человек.
Предполагается, что взрыв произошел на пиротехническом заводе «Аванград», который находится рядом со станцией. Один цех полностью разрушен, передает ФАН.Происшествия
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