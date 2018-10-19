В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв

Очевидцы сообщили о сильном взрыве, прогремевшем в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области.

Оперативные службы получили сигнал о происшествии, выехали на место ЧП. По данным Mash, пострадали пять человек.

Предполагается, что взрыв произошел на пиротехническом заводе «Аванград», который находится рядом со станцией. Один цех полностью разрушен, передает ФАН.