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В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв

16:59, 19.10.2018
В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв
Фото: vk.com/gatchina47

Очевидцы сообщили о сильном взрыве, прогремевшем в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области.

Оперативные службы получили сигнал о происшествии, выехали на место ЧП. По данным Mash, пострадали пять человек.

Предполагается, что взрыв произошел на пиротехническом заводе «Аванград», который находится рядом со станцией. Один цех полностью разрушен, передает ФАН.

Происшествия
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