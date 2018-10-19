Страховщики заплатят «Роскосмосу» за последние три аварии 15 млрд рублей

Президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор-руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов заявил, что за последние три аварии в «Роскосмосе» страховщики заплатят 15 млрд рублей.

— Это выплаты за аварию с потерей гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М №2.1» в размере 2,5 млрд рублей и ангольского спутника «Ангосат» в размере 7,5 млрд рублей, за пилотируемый корабль «Союз МС-10» — 4,6 млрд рублей, — цитирует Шутова «РИА Новости».

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур. После чего глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился начать видеофиксацию работ по сборке ракет-носителей.