Эксперта «Вести FM» обвинили во лжи после заявлений, что стрелок из Керчи играл в «Доку 2»

Эксперт «Вестей FM» Филипп Гросс-Днепров рассказал в эфире, что студент Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, якобы играл в игру под названием «Дока-2», где можно убивать людей изощренными способами.

Например, «по 10 минут вынимать им кишки» и делать это «в декорациях школы», отметил Гросс-Днепров.

«Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть, можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать», — цитирует его TJ.

Судя по названию на предполагаемой странице студента, устроившего взрыв в Керчи, речь идет об игре Dota 2. Но описание Гросса-Днепрова не подходит к игре.

Пользователи соцсетей раскритиковали эксперта за ложь в прямом эфире и намеренное введение слушателей в заблуждение.



Вы спекулируете фактами трагедии. Если кого-то можно обвинить, то только вас.

— Alexandr Tatarnikov (@alx_tatarnikov) 18 октября 2018 г.

Напомним, накануне 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. По словам соседки Рослякова, он с детства интересовался оружием и был жестоким.

По последним данным, число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21.