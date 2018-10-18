Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже возросло до 21 человека.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — цитирует ТАСС представителя медицинских служб.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями. По словам соседки Рослякова, он с детства интересовался оружием и был жестоким.

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших, в котором значатся 19 имен. С 18 октября в регионе объявлен трехдневный траур.

