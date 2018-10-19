British American Tobacco закроет фабрику в Саратове

British American Tobacco (BAT) сообщила, что закрывает сигаретную фабрику в Саратове. Ее производственные мощности переедут на площадку в Санкт-Петербург к началу 2019 года.

Решение о закрытии фабрики компания приняла, потому что табачный рынок сокращается, а причиной этого компания называет рост цен на сигареты, в том числе из-за акцизов, и увеличение доли нелегальной продукции, пишут «Ведомости».

Отмечается, что на саратовской фабрике работает около 400 человек. При этом на фабрике в Петербурге с переносом производства откроются дополнительно 180 рабочих мест, они будут предложены в первую очередь работникам из Саратова.

BAT производит сигареты марок Kent, Vogue, «Ява золотая» и др. Сколько сигарет производят ее заводы, компания не информирует. По данным Табакпрома, в 2017 года фабрика в Саратове выпустила 17,8 млрд сигарет, в Санкт-Петербурге — 33,4 млрд.

Напомним, что в России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и папиросы. Рост составил 10% — до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,335 тыс. рублей за тысячу штук.



Кроме того, с 1 марта 2019 года в России введут обязательную дополнительную маркировку табачной продукции.