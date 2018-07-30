Путин одобрил обязательную маркировку сигарет с марта 2019 года

Обязательную дополнительную маркировку табачной продукции введут с 1 марта 2019 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Проверять маркировки с использованием специальных систем будут организации, которые занимаются оптовой и розничной продажей табака, говорится в документе.

Система позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность происхождения. Предполагается, что информацию будут использовать для учета производства и оборота табака в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что в России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и папиросы. Рост составил 10% — до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,335 тыс. рублей за тысячу штук.

