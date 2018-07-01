В России выросли акцизы на сигареты на 10%

В России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и папиросы. Рост составил 10% — до 1,718 тыс. руб. за тысячу шт. плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,335 тыс. руб. за тысячу шт.

До повышения ставка составляла 1,562 тыс. рублей (плюс 14,5%, но не менее 2,123 тыс. рублей за тыс. шт.). Последнее повышение произошло 1 января 2017 года.

Отмечается, что следующее увеличение акцизов на сигареты запланировано на 1 января 2019 года — ставка составит 1,890 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых ставок в 2019—2021 годах на сигареты и табачные изделия на 10—20%.