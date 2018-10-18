Десятая часть россиян владеет 82 процентами всего личного богатства в стране — Credit Suisse

Россия обогнала США по уровню концентрации богатства. На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России.

В Соединенных Штатах, согласно отчету, на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. В Китае такое соотношение составляет 62%, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование швейцарского банка Credit Suisse.

Швейцарский банк уточняет, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Кредитная организация насчитала 74 человека с состоянием более $1 млрд.

Ранее сообщалось, что состояние российских миллиардеров в 2018 году растет быстрее всех в мире. При этом совокупное состояние 23 богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на 18,4 млрд долларов.