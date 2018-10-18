Состояние российских миллиардеров растет быстрее всех в мире — Bloomberg

С начала 2018 года состояние десяти российских долларовых миллиардеров выросло быстрее, чем капитал самых богатых людей других стран, — на 10,8%.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние американских миллиардеров за этот же период увеличилось на 7,5%, британских — на 3,4%.

На 18 октября в десятку богатейших россиян входят Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг.



Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на 18,4 млрд долларов.

Всего в рейтинг попали 23 российских бизнесмена.