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Суд продлил Серебренникову домашний арест до апреля

01:34, 18.10.2018
Суд продлил Серебренникову домашний арест до апреля
Фото: sledcom.ru

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 3 апреля.

Домашний арест до 3 апреля продлили также другим фигурантам дела – гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, передают «Ведомости».

Отмечается, что 25 октября, суд начнет рассматривать в открытом режиме дело по существу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии». По данным предварительного следствия, указанные лица в период с 2011 по 2014 год похитили часть бюджетных средств, выделенных Минкультуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта «Платформа».

Происшествия
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