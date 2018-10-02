Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии»

Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии», среди обвиняемых по которому режиссер Кирилл Серебренников. Дело рассмотрит Мещанский суд. Дата слушаний пока не объявлена.



«Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум (директор РАМТ), Юрия Итина (гендиректор «Седьмой студии»), Алексея Малобродского (бывший директор «Гоголь-центра») и Кирилла Серебренникова», — передает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным предварительного следствия, указанные лица в период с 2011 по 2014 год похитили часть бюджетных средств, выделенных Минкультуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта «Платформа».



Ранее Следственный комитет сообщил о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии».