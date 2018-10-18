В России смягчат правила возврата невозвратных авиабилетов

Госдума приняла в первом чтении поправки в Воздушный кодекс, смягчающие правила возврата авиабилетов. Если поправка получит статус закона, деньги даже за невозвратный билет можно будет вернуть в случае болезни близкого человека.



«Нередки случаи, когда член семьи пассажира либо его близкий родственник, который не планировал лететь, нуждается в уходе в связи с болезнью и пассажир вынужден отказаться от воздушной перевозки", – пишут «Ведомости» со ссылкой на комитета Госдумы по транспорту.



В настоящее время пассажир может отказаться от полета и получить от авиакомпании заплаченные за билет деньги, если заболел член его семьи или близкий родственник, который должен был лететь этим же рейсом. Принятая поправка исключает из Воздушного кодекса слова «совместно следующих с ним на воздушном судне».

Ранее Министерство финансов России предложило обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между регионами страны. Одновременно предлагается поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву.