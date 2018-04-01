Минфин РФ предложил обнулить НДС на авиаперевозки между регионами России

Министерство финансов России предложило обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между регионами страны. Одновременно предлагается поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову. Его подлинность изданию подтвердили близкий к Минтрансу человек и топ-менеджер крупного аэропорта.

Левитин в письме отмечает, что Минфин рассматривает возможность скорректировать НДС до конца 2022 года. Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%.

По словам источника из Минфина, из-за обнуления НДС чистые потери отрасли ежегодно составят около 17 млрд рублей, если исходить из статистики авиаперевозок за прошлый год.

Ранее «Реальное время» писало, что Минтранс России ужесточит требования к качеству топлива для самолетов.