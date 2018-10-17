Минниханов выразил соболезнования из-за трагедии в Керчи

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования главе Крыма Сергею Аксенову в связи с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже.



«Гибель невинных людей, молодежи, вызывает искреннее сочувствие, и жители республики скорбят вместе с семьями и близкими погибших. Просим передать им слова нашей поддержки, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане известие о взрыве в керченском колледже восприняли с болью и сопереживанием.

Напомним, трагедия в политехническом колледже Керчи произошла сегодня. Студент четвертого курса учебного заведения организовал взрыв, а после покончил с собой.

По последним данным, число погибших составило 19 человек, еще около 50 ранены. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Силовики официально назвали произошедшее терактом. Позже СКР переквалифицировал ранее возбужденное уголовное дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц.