Подозреваемый в теракте в Керчи 18-летний студент колледжа покончил с собой

Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил студент этого учебного заведения, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.



«Студент этого же учебного учреждения, учился на четвертом курсе», — сказал Аксенов в эфире «России 24».



По словам главы Крыма, подозреваемый в теракте покончил с собой.

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии подозреваемого.

Как сообщает СКР, им оказался 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков.



Напомним, что сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Первоначально сообщалось о 10 погибших и около 50 раненых. Позднее число погибших увеличилось до 13. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Позже силовики официально назвали произошедшее терактом. По свидетельствам очевидцев, в здании кроме взрывов были слышны выстрелы.