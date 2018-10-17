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Подозреваемый в теракте в Керчи 18-летний студент колледжа покончил с собой

15:19, 17.10.2018
Подозреваемый в теракте в Керчи 18-летний студент колледжа покончил с собой
Фото: vk.com / mash

Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил студент этого учебного заведения, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Студент этого же учебного учреждения, учился на четвертом курсе», — сказал Аксенов в эфире «России 24».

По словам главы Крыма, подозреваемый в теракте покончил с собой.

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии подозреваемого.

Как сообщает СКР, им оказался 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков.

Напомним, что сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Первоначально сообщалось о 10 погибших и около 50 раненых. Позднее число погибших увеличилось до 13. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Позже силовики официально назвали произошедшее терактом. По свидетельствам очевидцев, в здании кроме взрывов были слышны выстрелы.

Происшествия
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