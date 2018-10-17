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СКР переквалифицировал взрыв и стрельбу в Керчи из теракта в убийство

16:24, 17.10.2018
СКР переквалифицировал взрыв и стрельбу в Керчи из теракта в убийство
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Следственный комитет России переквалифицировал ранее возбужденное уголовное дело о теракте в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц.

«Возбужденное по ст. 205 УК России дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»)», — говорится в сообщении СКР.

Первоначальный осмотр тел говорит о том, что все погибшие в учебном заведении скончались от огнестрельных ранений. Перед происшествием в колледж с ружьем пришел студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — подчеркнули в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, в результате стрельбы погибло 17 человек.

Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК сообщил, что в колледже обнаружено взрывное устройство. На месте работают взрывотехники.

Сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Позднее стало известно о стрельбе, которую устроил студент учебного заведения. После этого он покончил с собой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, погибло 18 человек, раненых более 40.

Происшествия
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