Орешкин заявил об отсутствии рисков для резкого скачка цен на бензин в 2019 году

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что рисков резкого скачка цен на бензин в 2019 году из-за повышения акцизов с 1 января нет.

«Нет», — ответил министр на соответствующий вопрос ТАСС.



Ранее Счетная палата в заключении на проект бюджета 2019—2021 годов заявила, что повышение акцизов с начала следующего года может привести к значительному росту стоимости бензина. Это, в свою очередь, потребует дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.



Напомним, что в первую неделю октября средние цены на бензин в России выросли впервые после семи недель стабильности. По данным Росстата, стоимость литра бензина выросла на 0,1%.